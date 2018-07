Depois de declarar a União Europeia como inimiga dos EUA, Trump diz que o pai nasceu na Alemanha. Sorry, fake news

Donald Trump e os factos às vezes andam à bulha. Desta vez, numa entrevista à margem da conferência com Vladimir Putin, em Helsínquia, o presidente dos Estados Unidos alterou ligeiramente a história da sua família. Depois de dizer que a União Europeia é uma inimiga dos Estados Unidos, Trump tentou amenizar dizendo que o seu pai nasceu na Alemanha. É mentira.

Esta história começou na quinta-feira, na conferência de imprensa após a cimeira da NATO, em Bruxelas, contextualiza o “Washington Post”. “Tenho um grande respeito pela Alemanha, o meu pai é da Alemanha”, disse então o 45.º presidente norte-americano, lamentando o facto de os europeus não tratarem bem os EUA nas trocas comerciais. Uns dias depois, em entrevista à CBS News, na qual definiu UE, China e Rússia como inimigos do seu país, voltou a dizer o mesmo, chegando mais longe.

“Não se esqueça que os meus pais nasceram na União Europeia, ok? A minha mãe na Escócia, o meu pai na Alemanha. Eu amo estes países”, afirmou no domingo.

Ao jornalista que nos conta esta história esta segunda-feira no "Washington Post" bastou vasculhar um outro artigo daquele jornal”, publicado após as eleições presidenciais e baseado num livro sobre aquela família, para afundar aquela versão. Friedrich Trump abandonou a Alemanha e mudou-se para os Estados Unidos em 1885, aterrando em Nova Iorque, embora por pouco tempo, saltando depois para Seattle. Por ali, na terra do grunge, compraria em 1891 um restaurante por 512 euros (600 dólares).

Embora se tenha tornado cidadão norte-americano pouco depois, decidiu regressar à sua terra natal, donde seria expulso alegadamente por ter emigrado ilegalmente, conta o jornal norte-americano. Antes disso, conheceu Elisabeth, a avô de Donald Trump. Em 1905 o casal mudou-se definitivamente para os EUA. Elisabeth estava grávida do pai de Donald, Fred Trump. Ou seja, no limite, tal como o jornalista Aaron Blake escreve, Trump pode dizer que o seu pai foi concebido na Europa.