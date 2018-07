Comércio, armamento nuclear e até um amigo em comum. Trump e Putin já estão reunidos

É uma cimeira entre aspas. A palavra foi usada durante um tempo como definição para a reunião de alto nível que haveria de acontecer - histórica - entre Vladimir Putin e Donald Trump, presidentes de duas potências rivais que nunca se tinham encontrado bilateralmente. Mas, neste momento, já nem nos documentos oficiais vem escrita. Uma “cimeira” pressupõe, no mínimo, uma agenda - coisa que não existe neste encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump.

Os dois líderes já chegaram a Helsínquia, foram recebidos por alguns milhares de manifestantes e altíssima segurança. Nas primeiras palavras aos jornalistas, Trump apresentou “a agenda”: “Temos imensas coisas interessantes para falar. De tudo um pouco, na verdade: do comércio à defesa, mísseis, o nuclear e também um pouco sobre a China e o nosso amigo comum - o Presidente Xi”, disse Trump.

Na agenda noticiosa não faltam conflitos para cuja resolução ambos os presidentes poderiam dar um importante contributo mas a fricção diplomática dos últimos dias pode não ajudar a um entendimento “final” nos “grandes temas” como a Síria ou a anexação da Crimeia. De resto, foram os próprios a dissolver as eventuais expectativas que os seus cidadãos pudessem nutrir na antecipação deste encontro, falando várias vezes com a imprensa sem adiantar qualquer detalhe com Trump dizendo, no máximo, que este pode ser “o encontro mais fácil da semana”.

É possível que venha a ter razão já que os primeiros dias deste lado do Atlântico - primeiro na tensa cimeira da NATO, depois no Reino Unido onde é um dos chefes de Estado menos populares desde que há registo - não foram precisamente um passeio no Hyde Park.

Nos primeiros momentos com Putin, Trump não mencionou nem a questão da Síria, nem a investigação à ingerência de informáticos russos nas eleições norte-americanas de novembro de 2016, nem o caso do envenenamento do ex-espião Sergei Skipral em solo britânico nem do problema da anexação da Crimeia. Mas fez questão de dar os parabéns a Putin pela organização do Mundial.

Reforçando uma ideia que já vem da sua campanha, Trump voltou a dizer que “é bom os Estados Unidos manterem boas relações com a Rússia” e que “o mundo quer que duas potências nucleares se consigam dar bem”.

“Este não é um encontro com substância, é um encontro desenhado para ser disruptivo, para captar a atenção. Trump está a tentar mostrar aos seus críticos que mesmo com as restrições que sofre ainda conseguirá forçar uma nova fase nas relações Estados Unidos-Rússia”, disse à “The Atlantic” Andrew Weiss, ex-diretor para Ucrânia, Rússia e Euroásia do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos.