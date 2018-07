Catalunha. Puigdemont apela à unidade dos soberanistas para fundar movimento político

O ex-presidente independentista catalão Carles Puigdemont lançou nesta segunda-feira o "movimento político" Crida (Chamamento) Nacional para a República, através da apresentação de um manifesto em que apela à unidade do soberanismo.

A apresentação do movimento teve lugar ao fim da tarde no Ateneu Barcelonês, na capital da Catalunha, e conta com o apoio do atual presidente do Governo regional, Quim Torra, que não pode estar presente e pelo presidente do grupo parlamentar 'Juntos pela Catalunha', Jordi Sanchez, que está detido provisoriamente. Segundo a agência Efe, este movimento deve levar à realização de uma convenção este outono.

O manifesto avança com cinco compromissos, sendo o primeiro deles "implementar uma estratégia para tornar a Catalunha num Estado independente, na forma de República, nacional e livre." O texto também defende a criação de um "movimento soberanista de amplo espetro transversal" que "se cristaliza num instrumento político organizado" com todos aqueles que "partilham o objetivo de proclamar a República catalã exclusivamente por meios pacíficos e democráticos".

Os impulsionadores do manifesto comprometem-se a "dissolver" o instrumento político unitário "uma vez alcançado o objetivo da implantação da República catalã". Carles Puigdemont está fugido na Alemanha e aguarda uma decisão sobre a sua extradição para Espanha, onde a justiça o quer julgar pelo alegado delito de rebelião na tentativa de autodeterminação da Catalunha no ano passado.