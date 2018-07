Agência russa acusada de interferência na eleição de Trump pode ser responsável por envenenamento de ex-espião russo

O serviço de inteligência russo acusado de interferência nas eleições americanas de 2016 pode estar também por detrás do envenenamento em solo britânico do antigo espião duplo russo Sergei Skripal e da sua filha. A possibilidade foi avançada por responsáveis ingleses e americanos, próximos do processo, que falaram sob a condição de anonimato.

Na sexta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA indiciou 12 agentes de uma agência conhecida como G.R.U. pela invasão de comunicações internas do Comité Nacional Democrata e da campanha presidencial de Hillary Clinton. A agência está ligada, entre outras operações, à ofensiva russa na Ucrânia, incluindo a anexação da Crimeia em 2014, e à recaptura de cidades sírias aos rebeldes em nome do Presidente Bashar al-Assad.

Skripal trabalhou na G.R.U. durante cerca de 15 anos mas também serviu de informador para os serviços secretos britânicos MI6. O envenenamento terá sido o castigo pela traição, acredita o Reino Unido, enquanto a Rússia nega qualquer envolvimento no ataque.

O envenenamento, ocorrido em março, motivou o azedar de relações entre países ocidentais e a Rússia. O Reino Unido expulsou 23 diplomatas russos numa ofensiva seguida por vários outros países e que levou à retaliação de Moscovo. O envenenamento já fez, entretanto, uma vítima mortal indireta.

A notícia do indiciamento dos 12 agentes russos por interferência nas eleições que deram a vitória a Trump surgiu três dias antes da cimeira entre o Presidente dos EUA e o seu homólogo russo, Vladimir Putin. Apesar dos pedidos de alguns democratas para que a cancelasse, Trump assegurou que a reunião ia mesmo realizar-se esta segunda-feira em Helsínquia.