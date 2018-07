A Guerra Fria acabou “nas últimas quatro horas”. Putin nega interferência nas eleições norte-americanas e Trump acredita nele

Há cerca de uma semana, Vladimir Putin era "um adversário" e as relações estavam "no pior momento de sempre". Mas "tudo mudou nas últimas quatro horas", disse o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no comunicado que leu no fim de duas horas de conversa com o seu homólogo russo Vladimir Putin.

"Os problemas entre os nossos países são bem conhecidos e eu e o Presidente Putin discutimos bastante esse assunto. Mesmo durante a Guerra Fria, quando o mundo era um sítio muito diferente daquele que é hoje, a Rússia e os Estados Unidos conseguiram manter um diálogo. A nossa relação nunca esteve tão danificada, mas isso mudou, há cerca de quatro horas mudou", disse Trump.

Depois de duas horas reunidos - “um bom começo”, descreveu Donald Trump -, Putin e Trump deram uma conferência de imprensa conjunta de onde não saiu nenhuma "bomba" como, por exemplo, o reconhecimento da Crimeia como território russo como se chegou a temer na Europa. "Continuamos a considerar que foi errado anexar a Crimeia", disse Trump. Mas a falta de surpresas não é surpresa porque alguns dos assuntos mais delicados que ambos os presidentes têm para resolver são delicados, complexos e divisivos. Alguns deles duram há várias décadas, solidificados por uma desconfiança mútua que só se tem vindo a acentuar depois de as as agências de informações norte-americanas terem acusado o Kremlin de tentar intrometer-se no processo eleitoral norte-americano.

Pressionado em casa para colocar em cima da mesa esta questão, Trump cumpriu e Putin admitiu que esse foi um dos temas principais da conversa, mas negou qualquer interferência. "Fui obrigado a repetir o que já tinha dito antes, incluindo em outras comunicações com o Presidente Trump: a Rússia nunca interferiu nem tem planos para interferir em assuntos de política interna norte-americana, incluindo em eleições", disse Putin.

Trump aproveitou as perguntas de um jornalista da agência Reuters para referir que "houve zero conluio" entre os russos e os membros da sua equipa de campanha e caracterizou a investigação que decorre para averiguar estas alegadas intromissões como "um desastre" para os Estados Unidos - mas nunca utilizou o mesmo nível de adjetivação para classificar a ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016, coisa que já não é matéria de opinião já que as suas próprias agências de informações já deram como provado que, de facto, isso aconteceu. "Nao vejo razão alguma para os russos fazerem isso", disse Trump.

Este encontro, o primeiro bilateral entre presidentes destas antigas potências rivais, acontece apenas três dias após o Departamento de Justiça norte-americano ter acusado 12 espiões russos de terem violado os servidores de email do Partido Democrata, de Hillary Clinton, pouco antes das eleições presidenciais, libertando milhares de emails de membros da campanha da oponente de Trump numa tentativa de lhe denegrir a imagem e beneficiar o candidato republicano. Vladimir Putin disse que está disposto a permitir que Mueller envie um pedido à Rússia para que estes cidadãos sejam interrogados [na Rússia]. Em troca, disse, espera que os norte-americanos questionem pessoas de quem a Rússia desconfia.

Pelo menos um dos objetivos foi conseguido: Estados Unidos e Rússia concordaram em estender a vigência do New Start, um acordo de não-proliferação nuclear que teve início em fevereiro de 2011, ainda com Barack Obama, e tem data marcada para acabar em 2021. Mas como não é necessária a autorização do Congresso nem da Duma, Putin e Trump assinaram a sua extensão.

Um dos conselheiros do antigo Presidente norte-americano Barack Obama para a área da Defesa, Chuck Hagel, disse-se preocupado com a “ausência de estratégia” para este encontro. “Qual é a ideia? Vamos ver se nos entendemos: os interesses de um país são muito mais importantes do que os do seu Presidente e os interesses da América não são os interesses que Trump define, que ele elege como principais, que ele isola”, disse o ex-senador republicano à rádio pública norte-americana NPR.

Nos poucos minutos em que falou à imprensa antes de se reunir com Putin numa sala onde só estiveram os presidentes e os seus tradutores, Trump disse que ia falar de comércio, defesa e da China, mas não houve menção nem à Ucrânia, nem à Síria, nem a essa ingerência dos russos na vida política norte-americana - uma investigação que ainda decorre pelas mãos do procurador especial destacado para o caso, Robert Mueller, e que Trump tem apelidado de “caça às bruxas”. Atípico nas suas abordagens a temas quentes, Trump disse, também, que a culpa da má relação entre os dois países é dos americanos - “muitos anos de parvoíce e estupidez dos Estados Unidos” -, e dos seus erros passados, sem nunca tentar dividir a culpa entre atos de ambas as potências.

As normas diplomáticas não são o forte de Trump e, na sua semana na Europa, que agora termina, isso também ficou claro. Na conferência da NATO, pediu que os países membros da Aliança investissem 4% do PIB em Defesa, disse que a Alemanha está “cativa” da Rússia, acusou a primeira-ministra britânica de estar a falhar nas negociações do Brexit e chamou ao bloco dos (ainda) 28 países da União Europeia “o inimigo”.