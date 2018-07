Nações Unidas doam 10 milhões de preservativos à Venezuela

Na Venezuela, uma caixa com três preservativos ronda os cinco milhões de bolívares e o salário mínimo, com todos os subsídios incluídos, é de 5,6 milhões de bolívares mensais

O Fundo de População das Nações Unidas (ONU) vai doar 10 milhões de preservativos à Venezuela, para serem distribuídos gratuitamente entre a população. O anúncio foi feito aos jornalistas pelo representante daquele organismo na Venezuela, Jorge González Caro, precisando que metade dos preservativos vão ser distribuídos pelo Ministério da Saúde e os restantes por organizações não governamentais.

"Há uma escassez importante de anticoncetivos e todos estamos conscientes disso. O que se consegue nas farmácias é muito caro e não é uma coisa a que a população tenha acesso", frisou. Na Venezuela, uma caixa com três preservativos ronda os cinco milhões de bolívares (37 euros à taxa de câmbio oficial Dicom, que equivalem a 1,25 euros no mercado paralelo). O salário mínimo integral (com todos os subsídios incluídos) é de 5,6 milhões de bolívares mensais, pago em duas partes, quinzenalmente.

Por outro lado, as ONG tem alertado frequentemente para o número de casos de gravidez entre adolescentes, à volta dos 15 anos. Segundo a Unicef, em 2014 a Venezuela registou uma das taxas de fecundidade mais altas da América do Sul, entre os adolescentes.

Cada ano nascem 93 bebés por cada 1000 adolescentes entre 15 e 19 anos, o que equivale a uma taxa de nascimento de 23%.

A maior incidência regista-se em adolescentes que vivem em pobreza extrema, em zonas rurais, de indígenas e de afrodescendentes. Muitas adolescentes têm conhecimento dos métodos anticoncecionais, mas muitas vezes a gravidez é valorizada pelas famílias como uma forma de realização feminina.