Dois homens morreram enquanto esperavam por ajuda médica na Índia. As pessoas à sua volta preferiram tirar "selfies"

Cerca de 60% de todas as mortes causadas por descuido enquanto se tiram "selfies" acontecem na Índia. O país é conhecido pela sua obsessão com as tecnologias mas um episódio recente em que dois homens ficaram mais de meia hora à espera de ajuda perante uma audiência mais preocupada em documentar o acidente do quem em chamar a ambulância, está a chocar o país

A obsessão com as “selfies” é bem conhecida na Índia onde, entre março de 2014 e setembro de 2016, 127 pessoas enquanto tiravam fotografias a si próprias. Desde aí, com a utilização de smartphones a crescer velozmente no segundo país mais populoso do mundo a situação não melhorou. Mas uma notícia recente inverte o problema: não só os indianos estão a colocar-se a eles mesmos em riscos desnecessários, também parecem mais preocupados em documentar nos seus telemóveis acidentes e tragédias do que em prestar auxílio a pessoas em apuros.

Segundo uma notícia do Times of India, a obsessão com as “selfies” pode ter estado na origem na morte de dois homens que durante mais de meia hora ficaram imóveis na estrada sem que ninguém chamasse ajuda depois de terem sofrido um grave acidente rodoviário. Nas redes sociais existem várias fotografias que mostram dois homens estendidos no asfalto a servir de fundo a várias “selfies”.

O incidente aconteceu no norte do país, em Rajasthan, quando três trabalhadores de uma fábrica de cimento local, que seguiam numa mota, bateram de frente com um autocarro de uma escola local. Um dos homens morreu imediatamente mas os outros dois podiam ter sido salvos. As autoridades locais criticaram os atos de negligência das pessoas que viram tudo a acontecer e disseram que havia ainda tempo suficiente para levar aquelas homens a um hospital e possivelmente salvar-lhes as vidas.

A polícia de Deli quer introduzir uma nova política - o ato do “Bom Samaritano” - através do qual as pessoas que ajudarem as vítimas de acidentes rodoviários podem ser compensadas com prémios em dinheiro.