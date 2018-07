Casa Branca confirma encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin

A Casa Branca confirmou nesta sexta-feira o encontro de segunda-feira entre Donald Trump e Vladimir Putin, apesar dos pedidos de cancelamento na sequência da denúncia de que agentes russos interferiram nas eleições presidências de 2016.

"Vai acontecer", disse Sarah Sanders, porta-voz do governo norte-americano, quando questionada sobre o encontro previsto para segunda-feira em Helsínquia entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Diversos responsáveis, incluindo o líder da minoria democrata do Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, exigiram o cancelamento do encontro entre os dois presidentes, na sequência de novas acusações sobre a alegada ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016. "Estas acusações são uma prova mais do que toda a gente, à exceção do Presidente, parece entender: o Presidente Putin é um adversário que interferiu nas nossas eleições para ajudar Trump a ganhar" as eleições, disse Schumer num comunicado divulgado hoje.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou hoje ter acusado 12 oficiais de inteligência da Rússia, por práticas de pirataria informática no ato que elegeu Donald Trump para a Presidência norte-americana, em 2016.

A Casa Branca, através da porta-voz Lindsay Walters, salientou que a nova acusação não contém alegações de envolvimento de qualquer pessoa da campanha de Trump, ou de que a pirataria informática de que os russos são acusados afetou o resultado das eleições presidenciais de 2016.