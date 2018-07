Emmett Till foi linchado há mais de 60 anos. A investigação à sua morte vai ser reaberta

Na época dos linchamentos no “Sul Profundo” dos Estados Unidos, houve uma história que se transformou em pólvora. De visita à casa de familiares em Money, uma zona rural do Mississippi, Emmett Till, um jovem negro de 14 anos, foi morto por dois homens brancos por ter alegadamente assediado Carolyn Bryant.

O jovem foi levado da sua cama a meio da noite do dia 28 de agosto de 1955, espancando até ser impossível reconhecer os traços do seu rosto, amarrado, com arame farpado no pescoço, a uma ventoinha de separar algodão e atirado ao rio Tallahatchie. Mais de 60 anos após o crime, o governo federal prepara-se para reabrir o seu caso, escreve a revista TIME. Tinha sido dado como encerrado em 2017 já que os dois principais suspeitos estão mortos e não havia provas para indiciar mais ninguém.

A nota enviada pelo Departamento de Justiça ao Congresso norte-americano a informar sobre a reabertura do caso não adianta as razões para este renovado interesse na morte do adolescente, mas a imprensa norte-americana está a avançar que foi o livro do historiador Timothy Tyson, “O Sangue de Emmett Till”, que levou as autoridades a voltar ao caso.

No livro editado no ano passado, Tyson publica uma entrevista com a mulher que acusou Till dos tais avanços sexuais não consentidos. Carolyn Bryant - agora Carolyn Donham - admite que Till nunca teve com ela as atitudes que foram descritas pela própria em tribunal e que poderão ter sido a única razão para a absolvição de Roy Bryant, na altura marido de Carolyn e do seu meio-irmão J.W. Milam. Ambos confessaram o crime pouco tempo depois numa entrevista, dizendo na altura que “não tinham feito nada de mal”. Ambos estão mortos e continua sem existir culpado oficial para o violento crime.

Em frente a um júri constituído apenas por pessoas brancas, Carolyne disse que, depois de entrar na mercearia da sua família, Till a agarrou e começou a dirigir-lhe palavras sexualmente sugestivas.

“O que é que ele disse quando lhe agarrou a mão?”, perguntou o advogado de defesa dos dois homens na altura, de acordo com a transcrição do julgamento publicada pelo FBI há dez anos. “Ele disse: ‘Então e que tal um encontro, querida?’”, disse Carolyne Bryant que, na altura com 21 anos, ter-se-á afastado de Till depois de ouvir este convite. Mas Till, segundo o seu relato, voltou a agarrá-la perto da caixa registadora, colocando as mãos à volta da sua cintura.

“Ele disse: ‘O que é querida, não aguentas? Não precisas de ter medo de mim’”, contou a mulher em tribunal que acrescentou que, depois disso, Till ter-lhe-á descrito as “obscenidades” que já teria realizado com “outras mulheres brancas”. O juiz não admitiu o testemunho, mas os dois principais suspeitos foram libertados.

No livro, Carolyn Dohnam é citada confessando que “essa parte não é verdade”, referindo-se ao suposto assédio do jovem de Chicago. “Nada do que o rapaz fez poderia algum dia justificar aquilo que lhe aconteceu”, disse ainda a mulher agora com 84 anos.

A morte do jovem é hoje considerada pelos historiadores como um dos catalisadores do movimento de luta pelos direitos civis que tomou os Estados Unidos nos anos 1960. As ruas encheram-se de protestos, e neles participaram os então anónimos Martin Luther King e Rosa Parks. Poucos meses depois do homicídio de Emmett Till, Parks haveria de se recusar a oferecer o seu lugar a um branco num autocarro e haveria de justificar o ato como uma homenagem ao jovem assassinado.