Depósito de combustível explode nas proximidades do aeroporto do Cairo

Um depósito de combustível em instalações militares próximas do Aeroporto Internacional do Cairo sofreu hoje uma explosão por motivos ainda desconhecidos, disse à Efe uma fonte do setor da segurança. A explosão foi ouvida pelos residentes que vivem num bairro próximo do aeroporto, situado a norte da capital egípcia, ainda segundo esta fonte.

Em declarações à estação televisiva egípcia CBC, um porta-voz militar, Tamer al-Rifai, afirmou que a deflagração resultou das altas temperaturas que se vivem no Cairo. Segundo Al-Rifai, o incidente ocorreu num armazém da empresa Heliopolis for Chemical Industries, mas não deu mais detalhes, designadamente sobre vítimas pessoais ou danos materiais.

O ministro da Aviação Civil, Yunes al-Masri, já negou que a explosão tenha ocorrido dentro do perímetro do aeroporto e garantiu que o movimento aéreo "continua de maneira natural e organizada".

