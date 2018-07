Coreia do Norte quer ações concretas de Trump para reforçar confiança mútua

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, pediu a Donald Trump ações concretas para reforçar a confiança mútua, numa carta datada de 6 de julho, que o Presidente dos Estados Unidos divulgou nesta quinta-feira na rede social Twitter. O líder norte-coreano está convencido de que os esforços mútuos serão "frutíferos" e acredita que a Cimeira de Singapura, há um mês, lançou um "processo importante".

Donald Trump descreveu a carta com uma "muito boa nota", referindo que "grandes progressos estão a ser feitos". A carta é datada de 6 de julho, altura em que o secretário de Estado Mike Pompeo visitou Pyongyang, que, aparentemente, fez poucos progressos em consubstanciar detalhes do compromisso da Coreia do Norte para a "desnuclearização completa". Kim Jong-un assumiu esse compromisso quando conheceu Trump em Singapura, no mês passado.

O líder norte-coreano também concordou em repatriar os restos mortais das tropas norte-americanas que morreram durante a guerra da Coreia, há seis décadas. As autoridades dos Estados Unidos recusaram-se a comentar os relatos de que a Coreia do Norte não compareceu hoje para negociações na zona desmilitarizada entre as duas Coreias, para discutir os restos mortais.