Pelo menos oito crianças mortas em deslizamento de terras na Índia

Pelo menos oito crianças e uma mulher morreram esta quarta-feira na sequência de um deslizamento de terras provocado por chuvas torrenciais no nordeste da Índia, anunciaram as autoridades.

De acordo com o vice-comissário do Governo, Ravinder Singh, o deslizamento de terras atingiu sobretudo pequenas casas em Tamenglong, uma vila no estado de Manipur, perto da fronteira com a Birmânia.

Algumas das casas foram destruídas pelas inundações, disse.

Equipas de resgate chegaram entretanto à vila para ajudar outros moradores da região.

No ano passado, mais de 50 pessoas morreram e quase dois milhões foram afetadas pelas chuvas e inundações no nordeste da Índia, entre o início de junho e meados de julho.