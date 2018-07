Fronteira EUA-México. No momento do reencontro, algumas crianças não reconhecem as mães

Algumas das crianças, separadas nos últimos meses dos familiares ao longo da fronteira entre os EUA e o México e que estão agora a ser devolvidas ao núcleo familiar, não reconhecem as mães. A conclusão é da equipa de reportagem do jornal “The New York Times”, que acompanhou os reencontros desta terça-feira em Phoenix, no estado norte-americano do Arizona.

É o caso de Mirce Alba Lopez, que contou ao diário que o filho Ederson, com três anos, não a reconheceu: “A minha alegria transformou-se temporariamente em tristeza”. E de Milka Pablo, cuja filha Darly, também com três anos, gritou e tentou libertar-se dos braços da mãe, chamando pela trabalhadora social com quem viveu nos últimos tempos.

As autoridades estavam a tentar cumprir o prazo judicial dado para o reencontro de 102 crianças migrantes com menos de cinco anos com os seus pais. O prazo, estabelecido para esta terça-feira, terá sido largamente incumprido, podendo mesmo não se ter chegado às 30 crianças reunidas com a família nuclear.

Pais avisados de que horários podiam mudar ao longo do dia

Segundo o jornal, os reencontros que acabaram por acontecer foram caóticos. Os pais foram avisados de que os horários de recolha e entrega poderiam mudar ao longo do dia, enquanto a agência que supervisiona o acolhimento das crianças migrantes ainda estava a fazer verificações de possíveis antecedentes criminais dos pais na manhã desta terça-feira. Em Phoenix, todos os adultos tinham pulseiras de monitorização nos tornozelos, acrescenta o “New York Times”.

Confrontados com duas ordens judiciais conflituantes, os agentes federais queixaram-se ao jornal de que tinham as mãos atadas ao tentarem libertar as crianças após 20 dias de detenção e, ao mesmo tempo, mantê-las com os pais ou outros familiares adultos.

Ordens judiciais incumpridas no meio de pesadelo logístico

Na terça-feira, previa-se que a ordem para juntar famílias de migrantes, que a administração Trump separou, seria cumprida apenas pela metade. Nem esse objetivo, revisto em baixa, terá sido alcançado.

Em junho, a juíza Dana Sabraw ordenou que cerca de 100 crianças menores de cinco anos fossem devolvidas aos pais até esta terça-feira. No entanto, apenas 54 deverão reunir-se com a família, um número estimado até ao final desta semana. Ainda segundo a mesma juíza de San Diego, as cerca de duas mil crianças mais velhas deverão reencontrar-se com os seus familiares até 26 de julho.

As crianças foram separadas dos pais ao abrigo da política de “tolerância zero” de Donald Trump. As separações estavam em vigor desde o início de maio até que em junho, debaixo de um coro de críticas, o Presidente dos EUA interrompeu a prática.