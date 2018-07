Tribunal rejeita “tentativa cínica” de Trump de travar libertação de crianças migrantes no prazo de 20 dias

A administração Trump perdeu esta segunda-feira uma tentativa de persuadir um tribunal federal a permitir a detenção de longo prazo de famílias migrantes. A juíza Dolly M. Gee, do Tribunal Distrital Federal de Los Angeles, considerou não haver fundamento para alterar um antigo decreto que exige que as crianças sejam libertadas e encaminhadas para programas de assistência no prazo de 20 dias.

Citada pelo jornal “The New York Times”, a juíza disse que o pedido da administração era “uma tentativa cínica” de transferir a política de imigração para os tribunais na sequência de “mais de 20 anos de inação do Congresso e ação executiva irrefletida que conduziram ao atual impasse”.

Para a administração, o confinamento de longo prazo é a única maneira de evitar separar as famílias quando os pais são detidos.

Ordem para reunir não será cumprida dentro do prazo

Entretanto, a ordem judicial para reunir famílias de migrantes que a administração separou na fronteira EUA-México deverá ser cumprida apenas pela metade. Em junho, a juíza Dana Sabraw ordenou que cerca de 100 crianças menores de cinco anos fossem devolvidas aos pais até esta terça-feira. No entanto, apenas 54 deverão reunir-se com a família — até ao final da semana. Ainda segundo a mesma juíza de San Diego, as cerca de duas mil crianças mais velhas deverão reunir-se com os seus familiares até 26 de julho.

As crianças foram separadas dos pais ao abrigo da política de “tolerância zero” de Trump. As separações estavam em vigor desde o início de maio até que em junho, debaixo de um coro de críticas, o Presidente dos EUA interrompeu a prática.