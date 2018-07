“O mundo viu e saúda a vossa coragem”: a história de um resgate que não se sabe se foi “milagre ou ciência”

É a dúvida primordial e certamente não será esclarecida agora, mas se há momento em que ela nos ocorre com mais força é precisamente este. Doze crianças e um jovem de 25 anos foram resgatados depois de terem passado 17 dias debaixo da terra, com água, comida e cobertores a partir de certa altura mas ainda assim em condições adversas. “Milagre ou ciência?”, perguntou a Marinha tailandesa na sua página de Facebook, embora numa formulação um pouco diferente (“não sabemos se foi um milagre ou se foi a ciência”). E se a marinha, que os resgatou, não tem resposta para isso, nenhum de nós terá também.

Depois do sucesso das missões de resgate de domingo e segunda-feira, que permitiram retirar da gruta Tham Luang, na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia, oito rapazes (quatro em cada dia, segundo um plano estipulado que viria a ser cumprido à risca), já praticamente ninguém duvidava ou queria duvidar de que esta terça-feira também correria bem. O responsável pelas operações de salvamento, Narongsak Osottanakorn, expressou logo pela manhã essa mesma esperança, durante uma conferência de imprensa num local improvisado a poucos quilómetros da gruta: “Se tudo correr bem, iremos ver quatro rapazes, um médico, um treinador e três marinheiros a sair daquela gruta”, afirmou.

Enquanto a equipa de resgate, formada por 19 mergulhadores, abria caminho na gruta, o multimilionário Elon Musk anunciava no Twitter ter visitado o local e oferecido o seu submarino para o caso de vir a ser útil - a proposta acabaria por ser recusada pelas autoridades, por não se tratar de uma infraestrutura “prática” para este tipo de missões. O método usado viria a ser igual ao usado nas missões nos dois dias anteriores - uma corda instalada pelas equipas de salvamento na gruta para ajudar os mergulhadores, mas sobretudo as crianças, a percorrer as passagens estreitas e escuras, muitas delas cobertas de água, que separavam a rocha gigante onde tinha encontrado refúgio da superfície.

Quase seis horas depois de a equipa ter entrado na gruta, chegava a primeira boa notícia - um dos rapazes tinha sido já retirado. A informação foi avançada por agências de notícias e correspondentes no local - foi através deles, aliás, que tivemos conhecimento da maioria dos resgates, depois de os jornalistas terem sido impedidos de se aproximar da gruta para não perturbar as operações - e confirmada, minutos depois, pela Marinha tailandesa. Assim se repetiu nas horas seguintes, com um intervalo de cerca de uma hora entre cada resgate. Perto das 19h00 (hora local, 13h00 em Lisboa), a Marinha tailandesa recorria ao Facebook para anunciar que os 12 rapazes, assim como o seu treinador, de 25 anos, já tinham sido retirados da gruta. “Não sabemos se foi um milagre ou se foi a ciência”, escreveu então a Marinha, numa frase já aqui citada. Pelo menos no local a alegria era visível. Dezenas de pessoas guardavam os iphones e smartphones com que haviam acompanhado as operações das horas e dias anteriores para acenar e bater palmas à passagem dos helicópteros no ar com destino ao hospital em Chiang Rai - assim se viu nas imagens e vídeos divulgados nas redes sociais).

Mas a missão não estava ainda terminada. Permaneciam na gruta um médico e quatro mergulhadores que haviam estado com os rapazes nos dias anteriores e foi preciso esperar quase duas horas até ter notícias deles. “Deem-lhes coragem”, pediu a Marinha tailandesa, e ao vermos a foto dos quatro, ainda na gruta mas já a salvo, de polegares erguidos, repetimos para dentro que, de facto, esta missão de sobrevivêncianum país de que pouco se sabe e numa gruta de que se sabe ainda menos não passou ao lado de quase ninguém.

Como seria de esperar, foram vários os líderes políticos a fazer ouvir a sua voz de alívio. “Estou muito satisfeita por ver o resgate bem-sucedido nas grutas da Tailândia. O mundo estava a ver e vai saudar a coragem de todos os envolvidos”, escreveu a primeira-ministra britânica, Theresa May. “Há tanto para admirar: a perseverança dos rapazes corajosos e do seu treinador e a capacidade e determinação dos socorristas”, escreveu por sua vez Steffen Seibert, o porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel, no Twitter. Donald Trump também quis ficar de fora e numa publicação partilhada na mesma rede social deu os “parabéns à Marinha tailandesa, em nome dos EUA”. “Que momento bonito. Todos livres, bom trabalho!”.

Espera aos quatro rapazes resgatados esta terça-feira, assim como ao seu treinador, um período de isolamento no hospital para onde foram transportados, à semelhança do que aconteceu os jovens resgatados no domingo e na segunda-feira. Sobre esses, sabemos que “estão bem”, ou não tivesse sido essa a garantia dada esta terça-feira de manhã pelo diretor do hospital Chiang Rai Prachanukroh - onde está internada a equipa. Devem permanecer no hospital nos próximos sete dias para evitar infeções e, nas próximas horas, vão ser submetidos a novas avaliações. As autoridades estão sobretudo preocupadas com a possibilidade de os jovens terem contraído Histoplasmose, também chamada “doença da gruta”, uma infeção causada pela inalação de esporos (célula resistente, que, isoladamente, pode germinar e originar um novo indivíduo) encontrados em excrementos de pássaros e morcegos. Dois dos jovens resgatados na segunda-feira deram entrada no hospital com uma infeção pulmonar, que já estará a ser tratada. Pais e filhos continuam sem poder aproximar-se, vendo-se apenas através de uma janela de vidro.

Não vai ser possível às 12 crianças viajar para a Rússia para assistir à final do Mundial de Futebol de 2018 que se disputa a 15 de julho, como lhes tinha sido proposto pelo presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e como foi negado por Thongchai Lertwilairatanapong, do Ministério da Saúde tailandês. “Não podem ir. Têm de ficar no hospital durante algum tempo”, afirmou o responsável. Mas o que para qualquer outra criança qualquer seria uma decepção, para estas não o será tanto assim. A maior viagem já eles a fizeram e saber que não podem fazer esta significa, antes de mais e para cada um deles, que estão vivos.

