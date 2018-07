Novo balanço de acidente aéreo na África do Sul indica um morto e 20 ferido

feridos do acidente aéreo que ocorreu na capital Pretória estão entre o estado ligeiro e o crítico

Um avião 'charter' despenhou-se nesta terça-feira na África do Sul provocando um morto e 20 feridos, de acordo com um novo balanço. Os feridos do acidente aéreo que ocorreu na capital Pretória estão entre o estado ligeiro e o crítico, de acordo com Russel Meiring, um porta-voz da companhia paramédica ER24, citado pela agência noticiosa Associated Press (AP).

O desastre ocorreu perto de um aeroporto na área de Wonderboom. Num vídeo da descolagem do avião é percetível um rasto de fumo na parte anterior do aparelho.

Fotografias registadas no local mostram o aparelho danificado e por terra. Num dos lados da fuselagem pode ler-se Martin's Air Charter". As autoridades estão a investigar, precisou a agência noticiosa.