Venezuela. Economista lusodescendente apela à criação de programa económico anti-inflacionário

Um economista lusodescendente apelou hoje ao Presidente venezuelano Nicolás Maduro que adote medidas de controlo da economia da Venezuela, designadamente o combate à hiperinflação e reforço da produção nacional.

Segundo Jesus Faria importa "desenhar um programa económico anti-inflacionário e que promova a produção. Não temos esse programa económico", disse aos jornalistas, em Caracas.

Faria, que entre 2016 e 2017 foi ministro de Comércio Externo e Investimento Internacional do Governo do Presidente Nicolás Maduro, apelou ainda ao chefe de Estado para rever e mudar as atuais políticas económicas.

"Enfrentamos uma contingência difícil, uma crise muito complexa, e não avançamos na solução dos gravíssimos problemas que têm como raiz a guerra económica e outros fatores muito importantes. Falo da hiperinflação, da escassez e queda da produção nacional", salientou.

Segundo o também membro da Assembleia Constituinte (composta unicamente por simpatizantes do atual regime) há que fazer "uma revisão para mudar as coisas (...) para mudar os instrumentos que estão a ser utilizados" na economia.

Jesus Faria explicou ainda que continuam a fracassar os instrumentos usados para controlar o mercado negro de divisas e sugeriu a criação de "um mercado em que os que oferecem e os procuram cheguem a acordo" relativamente ao preço das divisas para as importações.

Por outro lado, explicou que "quando há hiperinflação não se podem fixar os preços" dos produtos e que é preciso "uma política de preços que não asfixie os produtores".