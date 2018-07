Turquia. Mais 18 mil funcionários públicos despedidos na véspera da tomada de posse de Erdogan

A Turquia despediu mais 18 mil funcionários públicos na véspera da tomada de posse do Presidente Recep Erdogan para mais um mandato, agora com poderes reforçados. Trata-se da mais recente purga justificada pelo regime como resposta ao golpe de Estado fracassado de 2016.

Entre os trabalhadores despedidos contam-se soldados, agentes da polícia e académicos, sendo que um canal de televisão e três jornais também foram fechados. Desde a tentativa de golpe, mais de 125 mil pessoas foram demitidas, o estado de emergência continua a vigorar e a repressão aos meios de comunicação social e à oposição tem sido uma constante.

Esta segunda-feira, Erdogan toma posse na sequência da vitória, com 53% dos votos, nas eleições do mês passado. Ao abrigo das mudanças constitucionais, aprovadas em referendo no ano passado, o Parlamento sai bastante enfraquecido e o cargo de primeiro-ministro é abolido. Assim, o Presidente poderá nomear ministros e intervir no sistema judicial.

Em maio, a Turquia emitiu mandados de prisão para 101 membros da Força Aérea, incluindo um general e vários coronéis, suspeitos de ligações ao movimento de Fethullah Gülen. As autoridades de Ancara responsabilizam o movimento de Gülen, líder religioso exilado nos EUA, pela tentativa de golpe de Estado de 2016. Gülen nega qualquer envolvimento.

O país encontra-se em estado de emergência desde julho desse ano na sequência da morte de cerca de 300 pessoas durante o golpe falhado.

Erdogan está na cúpula do poder turco há 15 anos, primeiro como primeiro-ministro, entre 2003 e 2014, e desde então como Presidente do país.