Trump anuncia hoje o nome de novo juiz para o Supremo Tribunal dos EUA

O site da Casa Branca refere que o Presidente Donald Trump anuncia esta segunda-feira o nome do sucessor de Anthony Kennedy para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Kennedy foi nomeado por Ronald Reagan quando tinha 52 anos; mas isto passou-se há 30 anos (1988).

A escolha do sucessor de Kennedy é considerada uma das decisões “mais importantes” da presidência de Donald Trump, de acordo com o jornal britânico “The Guardian”. O jornal britânico diz “Raymond Kethledge, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett and Thomas Hardiman” são os candidatos mais bem colocados para suceder a Kennedy.

No Twitter, Trump já fez saber que escolherá uma “pessoa excecional” para suceder a Kennedy, um conservador moderado que teve um papel determinante na legalização do casamento homossexual, apoiou em diversas ocasiões o direito das mulheres a abortarem, impôs limites à pena de morte, impedindo a sua aplicação a menores ou pessoas intelectualmente diminuídas.