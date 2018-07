Presidente do tribunal federal decide: Lula continuará preso

Lula da Silva vai mesmo continuar na prisão de Curitiba, depois dos sucessivos volte-faces que este domingo rodearam a sua possível libertação. A decisão final sobre o destino do antigo Presidente brasileiro foi tomada pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, Eduardo Thompson Flores Lenz, ao considerar que compete ao relator João Pedro Gebran Neto decidir sobre o pedido de habeas corpus feito na sexta-feira, mantendo por isso válido o que este decidiu: que Lula continue a cumprir a pena a que foi condenado.

O dia foi confuso e manteve em suspenso os apoiantes do ex-Presidente, concentrados junto ao estabelecimento prisional, na expectativa de o verem sair.

Depois de o desembargador que estava de plantão, Rogério Favreto, ter determinado a libertação de Lula da Silva na manhã deste domingo, a decisão foi prontamente contestada por Sergio Moro, da 13.ª Vara da Justiça Federal, em Curitiba – o juiz que julgou o caso e que condenou Lula em primeira instância. Moro estava de férias mas defendeu que Favreto não tinha competência para decidir e determinou que a Polícia Federal não cumprisse a ordem até que o relator do Lava Jato, Gebran Neto, se pronunciasse.

Este viria a desautorizar Favreto, que numa nova reviravolta voltou a ordenar a libertação de Lula. Daí a intervenção do presidente do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região.

Os media brasileiros recordam, entretanto, que Rogério Favreto foi durante quase 20 anos (de 1991 a 2010) membro do PT, chegando a ser secretário nacional da Reforma do Judiciário, no Ministério da Justiça, durante a governação de Lula da Silva.