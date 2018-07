Operações de resgate podem ter recomeçado na Tailândia

Os mergulhadores que tentam salvar a equipa de futebol presa no complexo de cavernas, com acessos inundados, na Tailândia poderão já ter recomeçado os trabalhos de resgate esta segunda-feira. Quatro dos jovens foram resgatados este domingo. No interior da caverna continuam ainda oito rapazes, bem como o seu treinador.

Atividade junto à entrada da gruta, com pelo menos sete ambulâncias a dirigirem-se ao local, sugere que as operações poderão ter recomeçado ou estarão prestes a ser retomadas, avança a BBC. No entanto, não foi possível confirmar essa informação.

A operação de resgate teve de ser interrompida para que as garrafas de ar comprimido fossem substituídas.

Os 12 rapazes e o treinador ficaram presos na gruta a 23 de junho na sequência de uma inundação. Há precisamente uma semana, foram encontrados após nove dias de buscas.

Na madrugada de sexta-feira, um antigo membro da unidade de elite da Marinha tailandesa, Saman Kunan, morreu numa operação de transporte e entrega de oxigénio na caverna.