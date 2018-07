Turquia. Descarrilamento de comboio causa vários mortos e feridos

Um descarrilamento de um comboio causou este domingo pelo menos 10 mortos e 73 feridos no noroeste da Turquia, próximo da fronteira com a Grécia. A notícia está avançada pela Reuters, que cita a agência de notícias turca Demiroren.

De acordo com a CNN Turk, cinco carruagens do comboio descarrilaram durante a viagem com destino a Istambul, na sequência do colapso de uma ponte na região turca próximo da fronteira com a Grécia. Alguns media locais referem, por sua vez, que o acidente terá sido causado pelas fortes chuvas que se fizeram sentir na zona.

Mais de três centenas de passageiros seguiam no comboio. No local, encontram-se várias viaturas de emergência e helicópteros.

O Presidente turco e o primeiro-ministro já lamentaram a tragédia e enviaram condolências às famílias das vítimas. O ministro dos Transportes turco está a acompanhar de perto a situação, tendo já solicitado a abertura de inquérito.

(Em atualização)