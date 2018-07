Resgate já começou na Tailândia

O primeiro jovem dos 12 que, junto do seu treinador de futebol, se encontram encurralados há duas semanas na gruta de Tham Luang, na Tailândia, deverá ser retirado este domingo, quando forem 21h naquele país - 15h em Lisboa. Esta é previsão feita logo de manhã por um comandante do exército tailandês, precisamente quando as operações de resgate tiveram início, com a entrada na gruta de 13 mergulhadores especializados estrangeiros e cinco da Marinha tailandesa.

O major-general Chalongchai Chaiyakam explicava que os 13 retidos irão sair "um a um, em aproximadamente entre dois a quatro dias, dependendo das condições do tempo e da água". Afinal, e após dias de hesitação, o método escolhido para o salvamento acabou por ser o mergulho, isto porque as autoridades consideram os próximos quatro dias como os mais favoráveis para avançar, antes das fortes chuvas da monção e de um agravamento significativo das condições meteorológicas que se avizinham.

"Os rapazes estão prontos para enfrentar todos os desafios", declarou Narongsak Osottanakorn, o chefe da equipa de socorro e governador da província de Chiang Rai, a norte do país. A extração de cada jovem requererá a ação de dois mergulhadores, um deles a segurar a botija de oxigênio e a garantir que o tubo de ar se mantenha na boca da criança. Os três terão de percorrer várias horas dentro da gruta, atravessando passagens estreitas, escuras e lamacentas, onde também poderão deparar-se com correntes fortes. Ao todo, cada mergulhador, tem pela frente 11 horas de trabalho.

O objetivo é chegar, primeiro, ao local onde as autoridades instalaram o centro de comandos, ainda dentro da gruta. Este domingo, o nível da água dentro daquele espaço era "baixo o suficiente para se poder caminhar por ele", disse Osottanakorn. "Hoje é o Dia D", concluiu, notando que os rapazes estão prontos e "determinados" em sair.