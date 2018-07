O que sabemos do primeiro dia de resgate na Tailândia: Quatro dormem cá fora, oito ainda lá dentro

Naquela que já é apontada como uma das maiores operações de resgate deste século, quatro dos rapazes que há duas semanas se encontravam encurralados na gruta de Tham Luang, na Tailândia, foram trazidos à superfície este domingo. Um deles inspira especiais cuidados e está ser "monitorizado de perto", mas, em geral, disse o chefe da equipa de socorro e governador de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, o cenário foi o "melhor" possível e tudo está a correr "melhor do que o esperado". As quatro crianças resgatadas foram transportadas de imediato para o hospital Prachanukroh. Os seus nomes ainda não foram revelados.

A equipa de salvamento, constituída por 50 mergulhadores estrangeiros e 40 tailandeses, vai suspender os trabalhos por um período entre 10 a 20 horas, para renovar as reservas esgotadas de oxigênio. Neste momento, o recomeço da missão está previsto para as 8 horas locais, 2h da madrugada em Lisboa. Falta ainda socorrer oito das 12 crianças que fazem parte de uma equipa de futebol e o seu treinador de 25 anos, que ainda aguardam no interior da caverna, a 4 km da entrada da gruta. Além dos mergulhadores, cerca de mil pessoas de nacionalidades variadas estão envolvidas na operação.

Peter Foulding, fundador do Grupo Internacional de Especialistas - peritos em busca e resgate submarino - qualificou como "incrível" a resposta internacional. À televisão "Sky News", disse ter sido uma sorte que a equipa tenha conseguido bombear água antes do início da operação, caso contrário "teriam sido 4 km a nadar debaixo de água".

Outro perito, Steve Whitlock, que fez parte da missão de resgate numa das minas mais profundas do México, em declarações à BBC. alertou o público para a necessidade de ser um pouco mais contido no entusiasmo, porque "temos ainda um imenso número de pessoas, incluindo membros da equipa de resgate, que ainda precisa de sair da gruta".

Às 17h40 hora local - 11h40 hora de Lisboa - a extração das crianças presas na gruta tornava-se realidade, num cenário que desde cedo estava a ser anunciado. Logo na manhã de domingo, as autoridades decidiram avançar com o salvamento, uma vez que é esperado um agravamento das condições meteorológicas na região.

O método escolhido para o resgate foi a separação dos 12 rapazes e o treinador em quatro grupos - quatro jovens no primeiro e três nos restantes, sendo que o treinador fará parte do último. Cada grupo tem de percorrer várias horas dentro da gruta, guiado por uma corda instalada pelas equipas de salvamento, sendo que o primeiro quilómetro é feito em submersão, com passagens estreitas, escuras e lamacentas, além de correntes fortes. Cada criança está a ser acompanhada por dois mergulhadores.

A meio da tarde, o jornal "The Guardian" admitiu que os rapazes possam ter sido sedados para facilitar o resgate, não confirmando esta informação.