Mike Pompeo rejeita acusação de Pyongyang aos EUA de agirem como gangsters

Desde sábado que havia contradições nos ecos saídos das duas partes que participaram em quase dois dias de conversações que decorreram no final da semana na Coreia do Norte.

Mike Pompeo tinha elogiado os progressos enquanto as autoridades norte-coreanas chamaram ao comportamento dos Estados Unidos tinha sido "lamentável" e ido contra o espírito da cimeira de Singapura, "ao pressionarem unilateralmente o país" a abandonar o seu arsenal nuclear, lia-se na agência oficial KCNA.

Mike Pompeo declarou ter-se esforçado para levar Pyongyang a abandonar as armas nucleares e que esse esforço contava com o apoio da comunidade internacional: "Se somos gangsters, todo o mundo o é porque todos querem o mesmo", disse. Pompeo sublinhou ainda que a desnuclearização é uma condição para que sejam levantadas as sanções à Coreia do Norte.

Por sua vez, o líder norte-coreano, Kim Jung-un, diz-se "empenhado na desnuclearização", porém o modo como será feita permanece por definir.