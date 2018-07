Somália. Pelo menos nove mortos em explosões combinadas em Mogadíscio

Tudo indica que virá a aumentar o número de mortos em consequência da explosão,este sábado, de um carro armadilhado e de um segundo rebentamento, também perto das instalações presidências, este em frente a uma esquadra de polícia em Mogadíscio, anunciou a agência Reuters.

No exterior do edifício, havia entre quatro e cinco atacantes armados com rockets e metralhadoras, que enfrentaram as forças de segurança enquanto uma série de novas explosões abalavam o palácio presidencial.

Dezenas de pessoas forma por fim resgatadas enquanto ecoavam as sirenes das ambulâncias e se disparavam tiros para dispersar os observadores e motoristas no local.

A responsabilidade das explosões foi reivindicada pelo grupos islamista Al-Shabaab que atua há anos na Somália e tem por objetivo derrubar o Governo apoiado pela comunidade internacional, expulsar missão de manutenção de paz da União Africana AMISOM e estabelecer um regime radical islâmico da sharia.