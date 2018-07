Pelo menos dez mortos em naufrágio na Tailândia

Pelo menos dez pessoas morreram e 45 estão desaparecidas, sobretudo chineses, na sequência do naufrágio de uma embarcação no sul da Tailândia, ao largo da ilha turística de Phuket, na quinta-feira, anunciaram esta sexta-feira as autoridades.

A Marinha tailandesa, responsável pelas operações de busca e salvamento, acredita que o número de mortos deve aumentar.

O último balanço oficial apontava para um morto, um turista chinês, e 56 desaparecidos. No entanto, ao início da manhã, as autoridades afirmaram ter encontrado, sem vida, mais nove pessoas.

De acordo com o oficial da Marinha Narong Aurabhakdi, alguns corpos foram encontrados por mergulhadores, ao passo que outros flutuavam na água.

A embarcação afundou-se nas proximidades da ilha de Hae (coral), a cerca de dez quilómetros a sul de Phuket.

As buscas, que tinham sido suspensas na quinta-feira devido às condições meteorológicas adversas, nomeadamente ondulação intensa e ventos fortes, que afetam a zona, foram reativadas nesta manhã, afirmou o comandante da polícia de Phuket, Teerapol Tipcharoen.

Também na quinta-feira, uma segunda embarcação de turismo naufragou a sudeste da ilha da Phuket.

As autoridades locais confirmaram que os 39 turistas europeus e chineses, a bordo da segunda embarcação, foram todos resgatados.

As previsões meteorológicas indicam que a zona vai ser afetada por condições adversas até à próxima terça-feira.

A temporada de monções, caracterizada por chuvas fortes, afeta todos os anos a Tailândia, entre junho e outubro.