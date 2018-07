Barack Obama teve breve “reunião cordial” com Pedro Sánchez

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, teve nesta sexta-feira uma breve "reunião cordial", num hotel de Madrid, com o ex-Presidente dos Estados Unidos Barak Obama, depois da intervenção deste último numa Cimeira sobre a Inovação Tecnológica e a Economia Circular. Foi "uma reunião cordial entre duas pessoas que sabem bem como se pode liderar um país", tendo o encontro sido "breve, mas interessante", disse a porta-voz do Governo espanhol, Isabel Celaá, na habitual conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros.

Sánchez deslocou-se ao hotel Marriot Madrid Auditorium para cumprimentar Obama e reunir-se com o ex-presidente norte-americano durante alguns minutos à margem da cimeira, depois de ter presidido à reunião do Conselho de Ministros. No discurso que proveriu na cimeira, o ex-presidente norte-americano criticou a "falta de interesse" do Governo de Donald Trump no investimento na ciência e na luta contra as alterações climáticas.

Barack Obama está esta tarde no Coliseu do Porto na conferência "Climate Change Leadership" destinada a debater as alterações climáticas e a lançar um acordo de compromisso por uma economia mais verde e sustentável.