Dezenas de desaparecidos em dois naufrágios na Tailândia

Duas embarcações com mais de 120 pessoas a bordo naufragaram esta quinta-feira nas águas perto da ilha de Phuket, um dos destinos mais procurados pelos turistas no sul da Tailândia, e dezenas de pessoas estão desaparecidas, seguindo a imprensa local.

As autoridades tailandesas não divulgaram até ao momento números de vítimas ou desaparecidos, mas a imprensa local refere que pode haver dezenas de pessoas desaparecidas no mar, de acordo com a agência de notícias espanhola EFE. O governador de Phuket, Norapat Plodthong, disse que uma das embarcações afetadas foi o "Phoenix PD Diving", que levava 97 pessoas a bordo e naufragou nas proximidades da ilha de Hae, localizada a cerca de dez quilómetros de Phuket.

O segundo naufrágio ocorreu nas águas da ilha de Mai Ton, na mesma área, e a embarcação envolvida foi um iate com cerca de 30 pessoas a bordo. A agência de notícias francesa AFP informou que, de acordo com os serviços de socorro, o barco que estava nas proximidades da ilha de Hae naufragou e 20 pessoas estão desaparecidas.

Ainda segundo a AFP, todos os passageiros do iate Serenita, que naufragou próximo da ilha de Mai Ton, foram resgatados com vida. A Tailândia está em plena estação das monções, o período chuvoso que afeta esta região todos os anos entre junho e outubro.