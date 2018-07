Número de desaparecidos após erupção de vulcão na Guatemala sobe para 332

As autoridades da Guatemala aumentaram a estimativa de pessoas desaparecidas desde a erupção do vulcão do Fogo, afirmando que falta saber o paradeiro de 332, mais 135 do que o número anterior.

A agência de socorro em desastres naturais afirmou nesta quarta-feira que a revisão do número de desaparecidos resulta da análise de 200.000 registos e listas de pessoas que estão em abrigos.

Pelo menos 113 pessoas morreram na erupção que começou a 3 de junho passado, mas apenas 85 corpos foram já identificados. O vulcão lançou torrentes de lama superaquecida pelas encostas onde se situavam pequenas aldeias e 1,7 milhões de pessoas foram afetadas.