Mulher escalou a base da Estátua da Liberdade em Nova Iorque

Protesto contra a legislação sobre a imigração terminou com, pelo menos, sete detenções e a evacuação da Liberty Island

A Liberty Island, em Nova Iorque, foi evacuada nesta quarta-feira depois de uma mulher ter escalado a base da Estátua da Liberdade e se ter instalado a 30 metros de altura, enquanto os agentes da polícia presentes no local tentavam persuadi-la a descer.

A escalada começou após pelo menos sete pessoas terem sido detidas na sequência de um protesto contra a lesgislação sobre imigração e que as levou a colocarem um cartaz no pedestal da icónica estátua que domina o porto da cidade. De acordo com as leis federais, é proibido pendurar cartazes no monumento, o que justificou as detenções.

O grupo que organizou o protesto, o Rise and Resist, afirmou, entretanto, não ter ligações à pessoa que decidiu escalar a base do monumento, Hoje comemora-se o 4 de julho, Dia da Independência nos Estados Unidos.