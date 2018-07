Catalunha: Quatro dirigentes independentistas transferidos para uma prisão da região

Os primeiros quatro dirigentes políticos separatistas catalães detidos preventivamente pelo seu papel no processo falhado de independência das Catalunha chegaram nesta quarta-feira a uma prisão da região no que é visto como uma demonstração de boa vontade de Madrid. O Governo espanhol decidiu na segunda-feira transferir para prisões da Catalunha nove detidos em prisões dos arredores de Madrid, que aguardam julgamento, entre eles o ex-vice-presidente do executivo regional.

O número dois do antigo executivo liderado por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras foi acompanhado na viagem pelo ex-conselheiro (ministro regional) Raül Romeva, pelo deputado regional, Jordi Sanchez e pelo dirigente de uma associação independentista Jordi Cuixart. A ex-presidente do parlamento regional Carme Forcadell e outra ex-conselheira, Dolors Bassa, devem ser transferidas para uma outra prisão da região ainda hoje.

Os restantes três prisioneiros serão transferidos na semana que vem, porque os procedimentos necessários à mudança não foram concluídos a tempo de lhes ter permitido acompanhar este grupo.

A transferência dos prisioneiros é considerada um gesto de boa vontade de Madrid antes da reunião entre o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e o novo presidente do executivo catalão, Quim Torra, previsto para 09 de julho próximo.

A decisão foi muito criticada pela oposição de direita que acusa o novo Governo de Pedro Sánchez de ceder aos independentistas catalães, que apoiaram no final de maio os socialistas a derrubar, através de uma moção de censura, o executivo de direita liderado por Mariano Rajoy.

Todos estes detidos aguardam julgamento por delitos de rebelião, sedição e peculato no "processo" de independência da Catalunha interrompido em 27 de outubro de 2017, quando o Governo central espanhol decidiu intervir na Comunidade Autónoma. As eleições regionais que se realizaram a 21 de dezembro último voltaram a ser ganhas pelos partidos separatistas.

Entretanto, várias associações cívicas independentistas convocaram para hoje às 19h00 (18h00 em Lisboa uma concentração em frente à prisão de Lledoners, para receber os quatro detidos que acabam de ser transferidos. O atual presidente do Governo catalão, o independentista Quim Torra, deverá participar nessa concentração.