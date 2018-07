Casal detido após ser detetada cocaína no seu bebé de nove meses

O homem e a mulher, ambos desempregados, apresentaram-se numa urgência com o seu filho, que tinha “muita febre”

Um casal foi detido em Valência, Espanha, depois de ter sido encontrada cocaína no seu bebé de nove meses quando o levaram a uma urgência hospitalar por ter "muita febre". As suspeitas do pediatra levaram à realização de análises que confirmaram uma intoxicação infantil por estupefacientes. Foram então chamadas as autoridades.

O casal, ele com 44 anos e ela com 39, não quis ou não pôde explicar como é que a cocaína entrou no corpo do bebé. Pensa-se que tenha sido durante a gravidez, ou, menos provavelmente, através de consumo direto. Quanto à amamentação, será uma hipótese excluída para já, dado que o bebé era alimentado por biberão.

O homem e a mulher, ambos espanhóis e desempregados, ficaram detidos. Ao que parece, têm ambos problemas de alcoolismo. Enfrentam acusações de ofensas à saúde pública e abandono de uma criança.

A tutela do bebé foi assumida pelas autoridades e a criança está a recuperar. É provável que acabe por ser entregue a uma avó que já mostrou vontade de assumir a guarda. Para já, vai ficar num hospital público mais algum tempo.