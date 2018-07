Vitória de López Obrador no México: as reações

Donald Trump, Presidente dos EUA

“Parabéns a Andrés Manuel López Obrador por se tornar o próximo Presidente do México. Estou muito ansioso por trabalhar com ele. Há muito a fazer para beneficiar tanto os Estados Unidos como o México!”

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá

Numa nota divulgada, Trudeau felicitou López Obrador pela sua eleição, recordou que o Canadá e o México são “amigos próximos e parceiros há muito tempo” e assegurou que espera “trabalhar de perto com Obrador, criar um crescimento económico que funcione para todos e avançar nos direitos humanos e na igualdade”.

Nicolás Maduro, Presidente da Venezuela

“Felicito o povo irmão mexicano e o seu Presidente eleito, López Obrador. Que se abram as amplas alamedas de soberania e amizade dos nossos povos. Com ele, triunfa a verdade sobre a mentira e renova-se a esperança da Pátria Grande.”

Evo Morales, Presidente da Bolívia

“A nossa mais calorosa felicitação ao Presidente irmão eleito, López Obrador, pela sua vitória contundente nas eleições do México. Estamos certos de que o seu Governo escreverá uma nova página na história de dignidade e soberania latino-americanas.”

Juan Manuel Santos, Presidente da Colômbia

“Felicitações a Andrés pelo seu triunfo eleitoral no México. Espero que mantenha as excelentes relações que têm existido entre os nossos dois países.”

Lenín Moreno, Presidente do Equador

“Felicitações a Andrés Manuel López Obrador, novo Presidente do México. Os meus melhores augúrios para o povo irmão azteca. Continuaremos a estreitar laços e a unir esperanças.”

Salvador Sánchez Cerén, Presidente de El Salvador

“As minhas sinceras felicitações a Andrés Manuel López Obrador pela vitória obtida nas presidenciais do México. Com López Obrador, continuaremos a fortalecer os profundos laços de amizade em função do bem-estar dos nossos povos.”

Felipe Calderón, ex-Presidente do México

“Os cidadãos decidiram. Felicito López Obrador por ter vencido as eleições no dia de hoje. Como mexicano, desejo que lhe corra bem e que governe com sensatez e honestidade, atento ao que fazem os seus subordinados. No que fizer bem, terá todo o meu apoio.”

Luis Almagro, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos

“As nossas felicitações a López Obrador pela sua vitória, ao mesmo tempo que saudamos a atitude de Ricardo Anaya e José Antonio Meade, que cedo aceitaram a vontade expressa nas urnas, e reconhecemos a cidadania pela sua ampla participação em eleições históricas.”