Casal detido em Bruxelas por planear atentado em França

Dois belgas de origem iraniana, marido e mulher, foram detidos no sábado em Bruxelas e constituídos arguidos por planificarem um atentado à bomba em França que visava a oposição iraniana, anunciou esta segunda-feira o Ministério Público belga.

O casal foi interpelado quando circulava de carro na capital belga, tendo sido encontrados no veículo explosivos, que, de acordo com uma nota do Ministério Público belga, tencionavam utilizar para realizar um atentado no sábado em Villepinte, nos arredores de Paris, numa manifestação organizada pelos Mujaidines do Povo Iraniano (MEK), um movimento de resistência ao Governo de Teerão, que juntou cerca de 25 mil pessoas.

De acordo com a procuradoria federal, foram ainda detidos dois presumíveis cúmplices, um na Alemanha e outro em França como resultado da operação policial que envolveu as autoridades belgas, francesas e alemãs.