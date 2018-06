Recusada por Malta e Itália, embarcação com 60 migrantes ruma a Barcelona

A organização não-governamental (ONG) espanhola Proactiva resgatou este sábado 60 migrantes no Mar Mediterrâneo e esperava autorização para desembarcar as pessoas. Italianos e malteses reafirmaram a sua recusa em acolher mais embarcações, mas a cidade catalã ofereceu-se para permitir o atracamento

Resgatados pela organização não-governamental espanhola Proactiva em águas internacionais, os 60 migrantes salvos este sábado continuavam à espera que um país permitisse o seu desembarque — viram ser rejeitada a sua entrada por Itália e Malta, que reafirmaram a sua recusa em acolher mais embarcações. —, mas agora a situação parece mais controlada com a permissão catalã de atracamento da embarcação. Provenientes da Palestina, Sudão do Sul, Mali, Síria, Burkina Faso, Costa do Marfim, Eritreia, Egito, República Centro africana, Etiópia, Líbia, Bangladesh e Guiné, ainda não têm rumo definido.

Laura Lanuza, porta-voz da Proactiva, explicou que uma das embarcações envolvida no resgate contactou os centros de coordenação de salvamento de Itália e de Malta, que recusaram o desembarque, pelo que se manteve o contacto com Espanha para que fosse indicado um porto seguro. A aguardar indicações, a embarcação espanhola, a Open Arms, rumou para o norte do Mediterrâneo, acrescentou a mesma fonte, ainda antes da certeza de que poderiam entrar no porto catalão. Recentemente a Itália tinha já recusado receber os navios Aquarius e Lifeline, que transportavam migrantes.

Na rede social Facebook, o ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, do partido de extrema-direita Liga, já fez saber que as embarcações da Proactiva "podem esquecer chegar a um porto italiano", depois de criticar a ONG de se intrometer numa operação que deveria ter sido liderada por autoridades líbias. O ministro tem acusado as organizações de fomentar a imigração ilegal e enriquecer as máfias do falido Estado da Líbia e como solução já argumentou que "quanto menos pessoas partirem, menos pessoas morrem".

Malta também fechou os seus portos à ONG, depois de ter permitido o acesso ao barco da organização alemã Lifeline, que transportava 233 migrantes e que esteve seis dias sem conseguir atracar, após a recusa da Itália. Portugal foi um dos países que ofereceu ajuda neste caso. Apesar do número de migrantes que têm chegado à Europa ser bastante menor do que o registado em 2017, a migração tem dividido politicamente os líderes da União Europeia, sobretudo face a posições expressas pelos partidos nacionalistas.

Nas águas do Mediterrâneo foram este sábado intercetados outros 270 migrantes pelas patrulhas líbias, numa embarcação que tinha saído das praias da Líbia, segundo o porta-voz da Guarda Costeira local, Ayub Qasem. O mesmo oficial indicou que a embarcação foi detetada a cerca de 15 milhas da costa da cidade de de Al Hamis, a leste de Tripoli, e que entre os passageiros, a maioria de países subsariana e da Ásia, estavam 80 mulheres e 11 crianças. Esta semana, as patrulhas líbias intercetaram cerca de 1.200 migrantes frente à costa oeste do país.