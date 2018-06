Presidente de Angola discursa no Parlamento Europeu

João Lourenço fala na sessão do Parlamento Europeu de Estrasburgo em que Mário Centeno se estreia como presidente do Eurogrupo. É a primeira vez que um presidente de Angola discursa perante os deputados da União Europeia

O Presidente de Angola, João Lourenço, vai discursar no Parlamento Europeu (PE) na quarta-feira, no mesmo dia em que Mário Centeno, na qualidade de presidente do Eurogrupo, se vai "estrear" no hemiciclo de Estrasburgo.

João Lourenço torna-se, assim, no primeiro chefe de Estado angolano a discursar na assembleia europeia, numa intervenção na qual deverá abordar as relações e a cooperação UE-Angola em vários domínios, o desenvolvimento, as migrações e a promoção da estabilidade e da paz no continente africano.

Após a intervenção do Presidente de Angola, marcada para as 12:00 (menos uma hora em Lisboa), será o ministro das Finanças, Mário Centeno, a "estrear-se" em Estrasburgo, enquanto presidente do Eurogrupo, num debate sobre a conclusão do terceiro programa de ajustamento económico para a Grécia, que esteve na agenda dos ministros das Finanças da zona euro no dia 21 de junho.

A reforma da União Económica e Monetária, os próximos passos da União Bancária e a criação de uma capacidade orçamental para a zona euro serão outros dos assuntos em discussão.

A sessão plenária, que decorre entre segunda e quinta-feira em Estrasburgo, vai receber outras 'visitas ilustres', com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, a avaliarem os resultados da cimeira europeia, marcada pelas políticas de migração e asilo, num debate que se realiza na terça-feira.

No mesmo dia, o PE vai debater a crise migratória e a situação humanitária na Venezuela e nas suas fronteiras, no seguimento da visita de uma delegação de eurodeputados ao Brasil, liderada pelo eurodeputado português Francisco Assis, e à Colômbia para avaliar as condições no terreno.

Terça-feira é também o dia escolhido para a apresentação das prioridades da presidência rotativa da Áustria do Conselho da UE para este semestre, que incluem a segurança e a luta contra a imigração ilegal, a competitividade na era digital e a estabilidade na vizinhança da UE, em particular nos Balcãs, e para o balanço da presidência cessante, com o primeiro-ministro da Bulgária, Boyko Borissov.

Da agenda do PE consta ainda a decisão sobre a proposta relativa aos direitos de autor. Em 20 de junho, a Comissão dos Assuntos Jurídicos do PE aprovou a alteração legislativa sobre os direitos de autor para Mercado Único Europeu.

Os eurodeputados terão até terça-feira, à meia-noite, para decidir se colocam o assunto na agenda de quinta-feira. Nessa votação, irão decidir se apoiam o mandato de negociação aprovado na comissão parlamentar ou se o rejeitam e votam alterações ao texto na sessão de setembro.