López Obrador ou a revolução da esquerda atípica

Após várias décadas ver o Partido Revolucionário Institucional (PRI) e o conservador Partido de Ação Nacional (PAN) repartir o poder como bem entendiam — o PRI governa desde os anos 20, com apenas um interregno entre 2000 e 2012, dominado pelo PAN —, a esquerda está perto de governar o México. Andrés Manuel López Obrador, do Movimento Regeneração Nacional (Morena), é o grande favorito nas presidenciais de amanhã, com mais de 20% de vantagem, segundo as sondagens e enquanto se espera a decisão final de 89 milhões de votantes.

A verificar-se a vitória, irá a contraciclo com a tendência ideológica do continente americano, que nos últimos anos se tem voltado para a direita e para o centro. Já este ano os conservadores Sebastián Piñera e Iván Duque triunfaram, respetivamente, no Chile e na Colômbia.

