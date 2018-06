Agentes americanos contrariam Trump: Coreia do Norte aumentou produção nuclear

A Coreia do Norte aumentou a sua produção de urânio enriquecido, com vista ao armamento nuclear, em locais secretos nos últimos meses. Segundo a NBC News, que falou com mais de uma dezena de oficiais norte-americanos que acompanham este dossiê, e que pediram anonimato, Donald Trump estará enganado quanto ao nível de ameaça que o país de Kim Jong-un representa. Recorde-se que, a 12 de junho, aquando do seu encontro com o líder norte-coreano, em Singapura, o presidente americano afirmou que a Coreia do Norte “não é mais uma ameaça nuclear”.

Na comunicação conjunta entre os dois líderes políticos, Kim prometeu a “completa desnuclearização” do seu país. Mas, agora, imagens de satélite tiradas à central de pesquisa nuclear de Yongbyon mostram movimentações suspeitas e a expansão de algumas infraestruturas. O que contraria as exigências que Trump fez a Kim, incluindo a destruição de bases de lançamento de mísseis e o repatriamento dos restos mortais de soldados americanos mortos em combate durante a guerra da Coreia. Até agora, nenhuma delas foi ainda acatada pelo líder coreano.

Analistas da CIA e outros serviços de inteligência americanos, ao contrário do optimismo de Trump, consideram que Kim Jong-un está a tentar obter o máximo de cedências possíveis por parte da administração norte-americana, ao mesmo tempo que se mantém na corrida nuclear – mesmo que tenha parado com os testes nucleares e o lançamento de mísseis. Já Trump fez uma concessão acordada relevante, ao suspender os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul até agosto.

“Não há provas que estão a reduzir o seu stock de armas ou que estão a parar a sua produção”, afirmou um agente à NBC News, “Existem provas inequívocas de que estão a tentar enganar os Estados Unidos”, afirma. Uma opinião que se estende a vários oficiais ouvidos pela cadeia televisiva norte-americana. Outro refere: “Está em marcha um plano para nos enganar sobre o número de instalações, o número de armas, o número de mísseis”. E garante: “Estamos a observar de perto.”

Há sete meses que não há notícia de qualquer lançamento ou teste. Contudo, de acordo com os oficiais ouvidos e as imagens de satélite a que terão tido acesso, a Coreia do Norte terá intensificado agora o enriquecimento de urânio para alimentar as suas armas nucleares. Aliás, não é recente a suspeita de que os norte-coreanos terão estabelecido pelo menos uma fábrica de enriquecimento de urânio fora do complexo de Yongbyon.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, estará a planear uma viagem à capital norte-coreana, Pyongyang, no início de julho para continuar as negociações com Kim Jong-un e convencer o regime a assumir compromissos mais concretos relativamente ao processo de desarmamento nuclear. Na bagagem, pelos vistos, levará mais suspeitas.