“The Capital Gazette” nas bancas esta sexta-feira. Homem que matou cinco pessoas tentou processar jornal em 2012

Apesar do ataque que provocou cinco mortos e vários feridos na redação de “The Capital Gazette”, o jornal decidiu publicar a edição desta sexta-feira. Desta vez, quem paginou e escreveu as notícias tinha na primeira página o rosto de amigos e colegas. Rob Hiaasen, Gerald Fischman, Wendi Winters e Rebecca Smith e John McNamara perderam a vida no local onde trabalhavam todos os dias, em Annapolis, Maryland, vítimas de um homem que anos antes travara uma batalha judicial com o jornal.

O autor dos disparos foi identificado. Jarrod Ramos, de 38 anos, processou o jornal por difamação em 2012, e perdeu a ação legal, conta “The Guardian”. O atirador foi detido e a polícia está a investigar o caso. Esta sexta-feira haverá novidades, mas um colega das vítimas, Phil Davis, avançou que Ramos está a ser acusado por cinco crimes de homicídio qualificado. A polícia admitiu na quinta-feira que existiram ameaças durante o dia que “indicavam violência”, embora estivessem focadas na empresa e não em alvos específicos.

Reuters

Umas horas depois, Selice San Felice, uma jornalista daquele jornal, falou à CNN, desejando que o assunto não desapareça facilmente. “Isto vai ser uma história para quantos dias? Menos de uma semana e as pessoas esquecem-se. A não ser que continuemos a tweetar, não quero saber disso agora. Eu cobri o [tiroteio no] Pulse e lembro-me de ter ficado muito angustiada quando ouvi que as vítimas enviaram mensagens às famílias… E ali estava eu, debaixo da minha secretária, a enviar mensagens aos meus pais, a dizer-lhes que os amo.” A jornalista recordava o dia de 2016 em que Omar Mateen entrou na discoteca Pulse, na Flórida, e matou 49 pessoas, deixando feridas outras 53.

O jornalista da Bloomberg, Madi Alexander, colocou em marcha uma angariação de fundos para ajudar a pagar contas de hospital, funerais, reparações na redação e outras eventuais despesas. À data deste artigo, Alexander angariou 50 mil euros. "Os jornalistas estão a reportar a morte dos colegas", sensibiliza.