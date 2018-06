Serviços de informação britânicos toleraram e incitaram abuso “indesculpável” de suspeitos de terrorismo

Os serviços de informação britânicos toleraram e incitaram o abuso “indesculpável” de suspeitos de terrorismo por parte dos norte-americanos. Esta é a principal conclusão de um relatório, divulgado esta quinta-feira por uma comissão parlamentar, que se traduz numa ampla condenação oficial da conduta dos serviços britânicos nos anos que se seguiram aos ataques de 11 de setembro de 2001.

De acordo com o jornal “The New York Times”, que cita o documento, muitos casos descritos pela comissão de informação e segurança do Parlamento envolveram agentes britânicos que forneciam informações a aliados, sobretudo americanos, para o interrogatório de detidos. Os agentes sabiam ou suspeitavam do abuso a que os detidos estavam a ser sujeitos, não levantando, ainda assim, objeções.

A comissão documentou dezenas de casos em que o Reino Unido participou no envio de suspeitos para outros países conhecidos pelo uso da tortura e ajudou outros a fazê-lo. Em quatro anos de investigação e em cerca de 40 mil documentos, apenas foram encontrados dois casos de agentes britânicos que participaram diretamente nos abusos.

Theresa May relativiza, comissão queixa-se de falta de cooperação

A primeira-ministra, Theresa May, aceitou os resultados do relatório, mas classificou os lapsos morais dos serviços secretos como resultado de uma má preparação e não de dolo. Em comunicado, a chefe do Executivo britânico disse que os agentes levaram “muito tempo a entender completamente e a tomar as medidas adequadas sobre os riscos decorrentes do envolvimento [do Reino Unido] com os parceiros internacionais”.

No entanto, a divulgação do relatório abre mais uma frente de combate entre Theresa May e Dominic Grieve, que lidera a comissão, é deputado do Partido Conservador e tem sido muito crítico da condução do dossiê do Brexit pela primeira-ministra. A comissão queixa-se que May a proibiu de conduzir a maioria das entrevistas que tinha solicitado aos atuais e antigos agentes dos serviços secretos, pelo que o trabalho da comissão estava incompleto.