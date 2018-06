Organização Internacional das Migrações. António Vitorino vai hoje a votos

O novo diretor-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM) é eleito esta sexta-feira, na sede do organismo, em Genebra, na Suíça, com o português António Vitorino a figurar entre os três candidatos a um mandato de cinco anos.

Para suceder ao norte-americano William Lacy Swing, concorrem António Vitorino, a costa-riquenha Laura Thompson, vice-diretora-geral da OIM desde setembro de 2009, e o norte-americano Ken Isaacs, que terão de receber, no mínimo, 106 votos numa assembleia geral de 166 membros.

A eleição realizar-se-á com as rondas necessárias até que um dos candidatos obtenha a maioria qualificada de dois terços dos votos.

Comissário europeu dos Assuntos Internos de 1994 a 1995, António Vitorino ponderou apresentar há oito anos uma candidatura à OIM, organização criada em 1951 para solucionar os problemas migratórios agravados com o fim da Segunda Guerra Mundial.

António Vitorino, que foi também ex-ministro e ex-deputado europeu, acabou por não avançar para o sufrágio com o diplomata norte-americano Swing, invocando várias razões, entre as quais pessoais.

Em dezembro do ano passado, o Governo de António Costa formalizou a candidatura de Vitorino, demonstrando, como assinalou o executivo, "a relevância que Portugal atribui à temática e ao diálogo em matérias de migrações e à premente necessidade de serem encontradas soluções eficazes para os problemas migratórios no quadro internacional".

O Governo português apresentou António Vitorino como "um profundo conhecedor da problemática das migrações".

Laura Thompson e Ken Isaacs, apresentado pela Administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, afiguram-se como candidatos de peso.

Thompson reúne mais de duas décadas de experiência em diplomacia, negociações multilaterais, políticas de desenvolvimento e assuntos humanitários, enquanto Isaacs tem 34 anos de trabalho na área da ajuda humanitária.

A única exceção a um diretor-geral da OIM norte-americano ocorreu na década de 1960, quando um holandês assumiu o cargo.

A OIM foi integrada na estrutura multilateral da ONU em 25 de julho de 2016, depois de, em 1992, ter sido indicada para a assembleia-geral das Nações Unidas, com o estatuto de observador permanente.