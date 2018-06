“Lei da Mordaça”. Polícia multa 48 espanhóis por dia e dirigir-se a um agente em catalão é “falta de respeito”

Os números não são animadores. Desde que a Lei Orgânica da Segurança Cidadã entrou em vigor a 1 de julho de 2015, quase 48 mil cidadãos foram multados por “faltas de respeito e/ou consideração” aos agentes da polícia. Este dado, que analisa os resultados até março deste ano, significa que 48 cidadãos foram multados todos os dias nos últimos três anos. Os alvos são os mais diversos, como relata Esteban Beltrán, diretor da Amnistia Internacional (AI) Espanha, no dia em que a organização publica um novo relatório sobre a deterioração de direitos fundamentais ao abrigo desta lei.

“Tanto a chamada ‘Lei da Mordaça’ como a reforma do Código Penal estão a ser usadas para processar penalmente ou sancionar administrativamente utilizadores das redes sociais, artistas, rappers, ativistas sociais e jornalistas por utilizarem expressões que estão consagradas nos direitos à liberdade de expressão e de informação”, disse. Apresentada pelo Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, a lei tem sido objeto de muitas críticas na frente política espanhola e por parte de grupos de defesa dos direitos humanos, das Nações Unidas e também da imprensa internacional. Por exemplo, logo no primeiro ano de aplicação, o jornal “The New York Times” escrevia, em editorial, que esta lei “remete de forma inquietante para os dias sombrios do regime de Franco” e “não tem lugar num país democrático”.

Quando o atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, ainda estava na oposição, o seu partido, o PSOE, foi um dos que aderiram ao apelo apresentado ao Tribunal Constitucional por todos os grupos parlamentares – com exceção do PP, do Partido Nacionalista Basco e do Convergência e União – para a anulação de oito artigos da legislação. Ao assumir o poder na sequência da aprovação de uma moção de censura ao Governo de Rajoy, no início deste mês, Sánchez insistiu na revogação urgente dos artigos entregues ao Constitucional por estes “limitarem, de forma desproporcionada, os direitos de reunião e manifestação e de liberdade de expressão”.

Fotografar carro da polícia mal-estacionado dá multa

No entanto, como refere o diário espanhol “Público”, o PSOE nada disse sobre a revogação de outros artigos da lei que não foram ao Constitucional mas que também violam direitos fundamentais – como a “falta de respeito e/ou consideração” pelos agentes da polícia. Além de aumentar consideravelmente a discricionariedade dos agentes, o artigo está a servir para aplicar pesadas multas aos cidadãos, nota o jornal. As sanções são aplicadas pelos próprios agentes e são eles que decidem se a conduta de um cidadão configura uma “falta de respeito”. É isso que explica, prossegue o diário espanhol, que, nos últimos três anos, um cidadão dirigir-se a um agente em catalão ou fotografar um carro da polícia mal-estacionado tenham sido condutas sancionadas.

“O novo Governo de Sánchez disse que iria revogar as disposições que pudessem minar os direitos [fundamentais]. Esperamos que assim seja porque, depois de três anos, é hora de acabar com o efeito mordaça que esta lei tem provocado”, afirmou o diretor da secção espanhola da AI. Diego Crescente, sócio da agência MAS Consulting, empresa de referência em assuntos públicos em Espanha, acredita numa alteração da lei “mais cedo do que pensamos”, talvez depois das férias parlamentares. “Em setembro, no início de um novo ano político, teremos as modificações em cima da mesa”, afiançou ao Expresso. “É um dos pontos políticos fundamentais que o PSOE levará por diante e logicamente será também uma das suas primeiras ações legislativas”, assegura o consultor.

Ponderação de direitos fundamentais

Confrontado com os dados dos últimos três anos, Diego Crescente disse que “perante um tão grande número de detenções e denúncias, teve de haver o que chamamos em Espanha ponderação de direitos”. Os direitos à liberdade de informação e de expressão e o respeito pela honra e pela integridade intelectual da pessoa têm de ser assegurados, defende. Feita a ponderação, o Tribunal Constitucional pronunciou-se e “finalmente adotou-se uma lei que respeita os princípios constitucionais”, diz. Mas como se trata de “uma lei política”, ela “é supervisionada pelo Parlamento e pelos grupos políticos”, contrapõe, pelo que o consultor rejeita qualquer “incoerência por parte de Sánchez”.

A demora na aprovação e aplicação efetiva das alterações “obedece à lógica parlamentar”, além de que “Espanha tem sofrido muitos vaivéns, com a moção de censura, etc., e isso também limita a prática política”, acrescenta. Só no ano passado, o Estado terá arrecadado três milhões de euros com as sanções aplicadas, que podem ir dos 100 aos 600 mil euros. Poderá o encaixe financeiro ser um dos motivos para a demora na revogação da ‘Lei da Mordaça’? Diego Crescente rejeita liminarmente esta hipótese: “o custo político e de reputação é infinitamente superior ao encaixe de três milhões de euros”.