Gás ou pelotão de fulizamento. Tudo menos injeção letal, pediu homem condenado à morte

Gás ou pelotão de fuzilamento, tudo menos a injeção letal. Foi este o pedido que Danny Paul Bible, condenado por homicídio e violação, fez antes de morrer, mas em vão. Foi executado esta sexta-feira no Texas, informou o Departamento de Justiça Criminal daquele estado norte-americano.

Argumentando estar muito “doente e fraco” e com as veias incapazes de aguentar a injeção, Danny Paul Bible, 66 anos, pediu ao Supremo Tribunal dos EUA para ser executado de outra forma. Foram os seus advogados que fizeram o pedido formal, alegando que devido ao estado de saúde do seu cliente era muito provável que a execução fracassasse e Danny Paul Bible tivesse muitas dores. O pedido foi, contudo, negado.

“Dói muito”, terá dito Bible já depois de lhe ser administrada a injeção letal, contou um jornalista que esteve presente na execução, segundo a “CNN”. Outro dos presentes, Jeremy Desel, do Departamento de Justiça Criminal do Texas, disse ter ouvido o homem queixar-se em voz baixa de que estava a sentir dores e a sentir-se a ser queimado.

De acordo com as autoridades, Danny Paul Bible terá degolado pelo menos duas mulheres com picadores de gelo - daí que fosse conhecido como o “assassino do picador de gelo”. Em 1979, violou e esfaqueou a melhor amiga da sua prima. O corpo de Inez Deaton foi encontrado em Harris County, no Texas. Bible terá ainda assassinado outras duas mulheres em 1983 e o filho de quatro meses de uma delas, bem como violado cinco jovens.

A lei no Texas não permite execuções com gás ou pelotão de fuzilamento, mas tanto um método como outro são autorizados noutros estados norte-americanos. No Oklahoma foi introduzida recentemente a inalação de gás - nitrogénio, no caso - como principal método de execução para pessoas condenadas à morte.

Em pelo outros cinco estados norte-americanos é utilizada a inalação de gás como alternativa à injeção legal, e no Mississippi, Oklahoma e Utah também é permitido aos condenados serem executados por um pelotão de fuzilamento, embora a injeção letal seja o principal método, segundo informações do Centro de Informação da Pena de Morte (DPIC)

Em 2010, no Utah, um homem chamado Ronnie Lee Gardner, condenado a pena de morte por roubo e homicídio, foi executado por um pelotão de fuzilamento - foi o terceiro prisioneiro desse estado a ser executado dessa forma. E no ano passado, o Mississippi autorizou o uso de métodos como o do pelotão, eletrocução e câmaras de gás no caso de a injeção letal não estar disponível.