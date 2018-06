Primeiro-ministro iraquiano quer “morte imediata” de todos os terroristas condenados à morte, incluindo estrangeiros e mulheres

O primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, ordenou a “execução imediata” de todos os antigos membros do Daesh que foram condenados à morte, numa resposta à execução de oito iraquianos que tinham sido sequestrados pelo grupo terrorista.

Informações avançadas pela “Al-Jazeera” apontam para que haja mais de 300 pessoas condenadas à morte no país - incluindo um cidadão russo, um belga e cerca de 100 mulheres estrangeiras, na sua maioria oriundas de antigas repúblicas soviéticas - e centenas de outras condenadas a prisão perpétua devido às suas ligações ao Daesh.

Haider al-Abadi já tinha prometido vingar a morte dos oito iraquianos - entre polícias e membros das forças paramilitares Hashed al-Shaabi (Mobilização Popular), segundo informações do próprio Daesh - cujos corpos foram encontrados, na quarta-feira, ao longo de uma estrada no norte de Bagdad, capital do país. “Garanto-vos que vamos matar ou deter os responsáveis por estes crimes”, afirmou então o primeiro-ministro.

O Iraque declarou vitória sobre o Daesh em dezembro do ano passado, depois de ter expulsado todos os seus combatentes dos centros urbanos, incluindo Mosul, numa grande campanha militar. As forças armadas iraquianas continuam presentes em algumas dessas zonas por questões de segurança.