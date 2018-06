Investigador dos crimes de Estaline volta a ser preso, meses depois de um tribunal o absolver

Um historiador russo que trabalha há décadas para descobrir e expor os locais onde a polícia secreta de Estaline realizava execuções voltou a ser preso, escassos meses depois de ser absolvido de acusações de pedofilia por um tribunal.

Yuri Dmitriev, atualmente com 62 anos, é um ativista de direitos humanos que faz parte da Memorial, uma organização dedicada a manter viva a memória das vítimas do estalinismo. Entre as suas descobertas conta-se a de um campo da morte onde mais de 9 mil pessoas terão sido assassinadas. No atual clima de revisionismo histórico promovido pelo governo russo, essa atividade não é bem vista, e quem se envolve nela sofre assédio e intimidação por parte das autoridades.

Em 2016, Dmitriev foi preso sob acusações de pedofilia, com base em fotografias tiradas a Natasha, a filha que ele e a sua mulher adotaram em pequena. Embora houvesse indicações de que as imagens tinham sido feitas para mostrar aos serviços sociais como essa criança originalmente frágil e subnutrida estava a recuperar bem (as fotos vinham acompanhadas por observações de vários tipos sobre a evolução de Natasha), a acusação pedia nove anos de cadeia.

Era bastante assustador, considerando que na Rússia quase todos os julgamentos criminais resultam em condenação. Para mais, num processo em que a influência dos serviços secretos parecia evidente - foi o KGB, onde Putin fez a sua carreira, que realizou muitas das execuções investigadas por Dmitriev - poucos esperavam uma absolvição.

O historiador acabou mesmo por ser condenado em abril. Mas não por pedófilia, e sim pelo crime relativamente leve de posse ilegal de arma. Na altura, Dmitriev respondeu a quem o congratulou dizendo: "Não é correto aceitar parabéns. Eu sabia que não era um pedófilo". A sentença não o devolveu à prisão, onde ele já tinha passado um ano enquanto esperava julgamento, mas impôs-lhe restrições de movimento durante três meses.

São essas restrições que ele é agora acusado de violar. As autoridades tornavam a prendê-lo, alegando que ele se preparava para fugir para Polónia. Dmitriev diz que ia sair da sua cidade, Petrozavodsk, apenas para visitar a campa de um amigo, mas os seus incómodos não devem terminar tão cedo.

Segundo parece, mesmo práticas típicas da antiga URSS como a utilização de exames psiquiátricos para desacreditar dissidentes estão de volta. Aconteceu com Dmitriev e com mais três dezenas de pessoas que, tal como ele, contestam a versão oficialmente sancionada do patriotismo russo.