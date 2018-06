França. Nove homens e uma mulher suspeitos de planearem ataques contra muçulmanos sob investigação formal

Entre eles encontra-se um antigo polícia, que se pensa ser o líder do grupo, e a sua mulher. Foi instaurada uma investigação formal por suspeita de uma “associação criminosa” com intuitos “terroristas”. “O grupo estava a tentar recrutar novos membros e ampliar o seu alcance estruturando-se a nível regional”, revela um comunicado do Ministério Público francês

Nove homens e uma mulher foram colocados sob investigação formal por juízes franceses por suspeita de planearem ataques contra muçulmanos. A notícia é avançada pela agência Reuters, que cita uma fonte judicial. Com idades compreendidas entre os 32 e os 69 anos, o grupo é suspeito de planear ataques contra vários alvos, incluindo imãs. Entre eles encontra-se um antigo polícia, de 65 anos, que se pensa ser o líder, e a sua mulher. Quando os dez elementos do grupo foram presos no fim de semana em vários locais de França, foram apreendidas 36 armas, um panfleto sobre como fabricar explosivos caseiros e produtos que também podem ser usados para o fabrico de explosivos. Quatro deles ficam sob custódia enquanto aguardam julgamento, quatro outros foram libertados e os restantes dois ainda esperam que um juiz decida sobre o seu destino. A suspeita de pertencerem a uma “associação criminosa” com intuitos “terroristas” é a razão apontada para a investigação formal, com a polícia a recear que o grupo avançasse para ações violentas. “O grupo estava a tentar recrutar novos membros e ampliar o seu alcance estruturando-se a nível regional”, revela um comunicado do Ministério Público.