Foram usadas armas químicas. Quem as usou?

O uso de armas químicas é proibido pela lei internacional. Mas, até agora, o organismo encarregado de velar pela proibição apenas podia constatar quando ela era infringida, não dizer expressamente quem o fizera. Desde quarta-feira a situação mudou. Por 82 votos contra 24, a Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) passou a poder nomear os autores desse crime horrível.

A Rússia e o Irão, aliados do regime sírio, que parece ter vindo a usar repetidamente armas químicas durante a guerra civil que há sete anos dilacera o país, opuseram-se ferozmente à nova regra, com o argumento de que ela vai politizar a OPAQ. A Rússia, em particular, acha que o poder de designar culpados deve caber exclusivamente ao Conselho de Segurança da ONU - onde Moscovo veta invariavelmente quaisquer resoluções que condenam a Síria.

A proposta aprovada quarta-feira, apresentada pelo Reino Unido, obteve o necessário quórum de 97 membros e dois terços dos votos a favor. No final de uma reunião de dois dias na sede da OPAQ, em Haia, o ministro dos Estrangeiros britânico congratulou-se: "As armas químicas são uma afronta à dignidade humana e não têm lugar no século XXI. A comunidade internacional muito corretamente juntou-se hoje para fortalecer a proibição das armas químicas e evitar a impunidade pelo seu uso".

A Rússia apresentou uma proposta própria que na prática enfraquecia a do Reino Unido, mas a sua posição poderá ter sido prejudicada pelas fortes suspeitas de envolvimento russo no envenenamento do antigo espião Serguei Skripal em Inglaterra. Ou seja, na utilização de armas químicas para tentar assassinar alguém que vive num país estrangeiro.

Um dos ataques mais notórios praticados pelo regime sírio com armas químicas ocorreu no passado mês de abril em Douma, um subúrbio de Damasco. Em 2017, outro ataque matou pelo menos 90 pessoas. Em novembro, a Rússia impediu a renovação do mandato do orgão encarregue de descobrir os responsáveis por esses atos.

A resolução agora aprovada faz referência expressa à Síria, e Johnson explicou que o trabalho de identificar os responsáveis pelos ataques químicos na Síria vai começar "imediatamente".