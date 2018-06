Brexit. May anuncia detalhes sobre proposta de parceria na próxima semana

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou a publicação, na próxima semana, de um livro branco sobre o que Londres espera da futura parceria com a União Europeia (UE).

“Na próxima semana o Governo vai reunir-se e publicar um livro branco no qual será apresentado com mais detalhe a forte parceria que o Reino Unido espera ter com a União Europeia”, disse, à entrada da reunião do Conselho Europeu.

May salientou estar “confiante” em que se possa chegar a um acordo sobre uma parceria com a UE nas áreas da segurança e económica, lembrando que as duas anteriores reuniões do Conselho Europeu, em dezembro e em março, as duas partes conseguiram fechar temas em negociação.

O Brexit está marcado para 29 de março do próximo ano e é um dos temas na agenda desta quinta-feira no encontro dos líderes europeus.