Turquia protesta contra “hipocrisia” da UE após congelamento do processo de adesão

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia protestou nesta quarta-feira contra a "hipocrisia" da União Europeia (UE), que na terça-feira declarou congelado o processo de adesão da Turquia pelo afastamento de Ancara dos valores do bloco comunitário.

"Uma vez mais a UE demonstrou que não trata a Turquia com justiça e sinceridade. À luz da atitude da UE, alegar que é o nosso país que se afasta é hipócrita e incoerente", refere um comunicado publicado na página digital do ministério e citado pela agência noticiosa Efe. Ancara reagiu deste modo às conclusões de uma reunião do Conselho da UE que decorreu terça-feira em Bruxelas, onde se indica que a "Turquia se tem afastado cada vez mais da UE".

"As negociações de acesso da Turquia chegaram por isso a um ponto morto e não se poderá considerar a abertura nem o encerramento de novos capítulos [do processo de adesão]. Nem se prevê mais trabalho pela modernização da união aduaneira UE-Turquia", assinalam as conclusões da reunião.

O comunicado do ministério turco sublinha que "estas conclusões não prejudicam o estatuto da Turquia como país candidato", mas considera "totalmente inaceitável" que o processo de adesão "se vincule a novas condições e numa argumentação de causa-efeito sem fundamento".

"Também não tem sentido que se condicione a modernização da união aduaneira, que beneficiaria quer a Turquia quer a UE", conclui o comunicado".

O texto da União Europeia critica as medidas "desproporcionadas" de Ancara na sequência do fracassado golpe de Estado militar de julho de 2016 e o "preocupante retrocesso em direitos fundamentais, incluindo a liberdade de expressão". Para mais, critica a "detenção contínua de cidadãos europeus, entre eles dois soldados gregos", e as intervenções no Mediterrâneo Oriental para impedir a extração de gás natural pela República de Chipre.